قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم المقدوني إزغان أليوسكي 10000 ريال.

سبب تغريم أليوسكي

وغُرم لاعب الأهلي بهذا المبلغ بعد إلحاقه الضرر بـ ملعب ” الملز” في الرياض عند مواجهة نادي الشباب في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين الماضي.

وكان الراقي خسر من الشباب بثنائية لهدف ليودع بطولة كأس الملك، ويواجه الشباب جاره الهلال في دور نصف النهائي.

الأهلي يعاني

ويُعاني الفريق الكروي الأول بـ الأهلي من تراجع للنتائج بالموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألباني بيسنك هاسي، وكذلك من تراجع مستوى المهاجم السوري عمر السومة.

وأبدى جمهور الراقي استياءه من تراجع مستوى اللاعب السوري، حيث طالب البعض بالتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني اللاعب السوري من تراجع واضح في المعدل التهديفي بالموسم الجاري حيث سجل 7 أهداف فقط في 17 مباراة خاضها، رغم حصوله على ثقة المدير الفني.