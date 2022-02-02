قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي التعاون 17500 ريال، وذلك بعد مواجهة سكري القصيم لنادي النصر في الجولة الـ18 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب تغريم التعاون:

وجاء ذلك بسبب رمي جماهير سكري القصيم علبة مياه واحدة في مباراة النصر.

وكان فريق النصر، هزم سكري القصيم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري المحترفين يوم 21 يناير الماضي.

المباراة المقبلة ضد الأهلي:

سيواجه سكري القصيم، فريق الأهلي في الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين يوم السبت المقبل.