فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من الغرامات المالية على نادي الشباب، بعد مواجهته لنادي الفتح في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل الغرامات الموقعة ضد الشباب وخالد البلطان:

وغرمت اللجنة، خالد البلطان رئيس نادي النادي 20 ألف ريال؛ بسبب دخوله لأرضية ملعب المباراة أمام الفتح.

الإساءة ضد مسؤولي مباراة الفتح تُكلف 20 ألف ريال:

كما غرمت اللجنة، طلال آل الشيخ المدير التنفيذي بالليث عشرين ألف ريال لقيامه بالإساءة تجاه مسؤولي مباراة الفتح عبر حسابه في منصة تويتر.

وتم تغريم النادي 62,500 ألف ريال لقيام جماهيره برمي علبتي مياه في مباراة الفتح وإلزامه بلعب مباراته المقبلة بدون حضور جماهيري مع تعليق هذه العقوبة لمدة 6 أشهر في حال عدم تكرارها.

كما غُرم النادي 25 ألف ريال بسبب عدم التزام لاعبيه بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في دكة الاحتياط في مباراة الفتح.