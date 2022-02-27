“تقدير واحترام الكبير”.. مشاعر سامية تجلت في تعامل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

ورحب سمو ولي العهد أشد الترحيب بأمير منطقة مكة المكرمة، وقبّل جبينه، خلال رعايته فعاليات سباق “كأس السعودية” في نسخته الثالثة.

كما رفض ولي العهد الصعود على الدرج الكهربائي قبل أن يصعد أمير منطقة الرياض الأمير فصل بن بندر، تقديراً لكبر سنه.

السباق الأغلى في العالم

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى مساء أمس حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثالثة الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وقد وصل بمعية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.

وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منصة التسليم، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

ولي العهد يهنئ الفائز بالسباق

وقدم سمو ولي العهد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز مالك الجواد امبلم رود حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد متعب الملوح والخيال وجبرتو راموس اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة.