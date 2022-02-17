توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل.

تقلبات جوية وأتربة ورياح

وأوضح المركز في توقعاته على حسابه بتويتر، أن يمتد تأثير الرياح للأتربة والغبار من غد الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، إلى حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض، ونجران والأجواء الشرقية لمنطقتي عسير والباحة، مشيراً إلى أن تأثيرها يزداد يومي السبت والأحد لتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/س.

أمطار يومي السبت والأحد

وأضاف المركز في توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أن أمطار خفيفة إلى متوسطة ستهطل يومي السبت والأحد على تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وأملج، والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل، وطريف وعرعر ورفحاء، والمدينة المنورة والعلا والعيص ووادي فرع والمهد وبدر وينبع، والعاصمة المقدسة والطائف وخليص والكامل والجموم وجدة ورابغ والليث والقنفذة.

كما توقع أن يمتد هطول الأمطار على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين ستتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدنية المنورة.

طقس اليوم

وحول طقس اليوم الخميس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .