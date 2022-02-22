توقع المركز الوطني للأرصاد، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

تقلبات جوية ورياح وغبار

وقال المركز في تغريدة له على تويتر، إن الرياح المثيرة للأتربة والغبار تنشط خلال النهار على مناطق تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، بدءًا من غد الأربعاء، مضيفًا أن تأثيرها يزداد يومي الخميس والجمعة، على الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، وسط توقعات بتسببها في عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

كما يتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، والأجزاء الشرقية من عسير والباحة ومكة المكرمة.

أمطار خفيفة

كما توقع المركز، هطول أمطار خفيفة، يوم الأربعاء على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، يصل تأثيرها يومي الخميس والجمعة على مناطق حائل، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، القصيم.

وأوضح المركز في توقعاته، أن معظم مناطق المملكة، ستشهد أجواء دافئة يومي الأربعاء والخميس، مشيرًا إلى انخفاض الحرارة من 3 – 7 درجات على تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والمدينة المنورة.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيرها الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماءً صحوًت الى غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية الى غربية تتحول خلال النهار جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وحالة الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.