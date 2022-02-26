تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض يوم الاثنين المقبل برنامجها التدريبي المجتمعي “برنامج أتقن” في نسخته السابعة عن بُعد.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية التي تستشعرها المؤسسة، وإكساب الملتحقين المهارات الأساسية في مجالاته المتنوعة التي تتواءم مع متطلبات هذه المرحلة.

مسارات برنامج أتقن

وتشمل هذه المجالات العديد من البرامج منها: أمن المعلومات “الأمن السيبراني“، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والشبكات السلكية واللاسلكية، والاختراق المعلوماتي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى أساسيات حساب ضريبة القيمة المضافة، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وبيّنت المؤسسة أن البرنامج الواحد سيستمر 3 أيام، حيث سيبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، مشيرة إلى أن هذه البرامج سيتم تكرارها الأسبوع بعد القادم.