حذر الدكتور عبدالرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، من التعامل التجاري الإلكتروني أو التعاون مع أي جهة غير معلومة أو غير موثقة؛ منعًا للسقوط في فخ الاحتيال.

فيديو | د. عبدالرحمن المطرف:

سوق التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد صعودا "صاروخيا".. وأنصح الجميع بالابتعاد عن المواقع غير المعتمدة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9BR14jezjr — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 27, 2022

صعود صاروخي:

وقال المطرف خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية اليوم الأحد: إن التجارة الإلكترونية تصعد بشكل صاروخي في ظل اتجاه النظام العالمي والتي تعد المملكة أحد أركانه.

تصحيح سلبيات:

وتابع أن دعم القيادة بجانب التشريعات التي نظمت سير عمليات التجارة الإلكترونية، تحت إشراف وزارة التجارة، قد صححت الكثير من السلبيات التي كانت تحدث في الماضي، فضلًا عن تيسير كثير من نظم الدفع من خلال التحويل البنكي أو الوسائل الإلكترونية المتاحة أو عند الاستلام.