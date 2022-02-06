وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم، اتفاقية اعتماد تسعة برامج أكاديمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمقر الجامعة في الظهران.

6 برامج:

ومثل هيئة تقويم التعليم في التوقيع المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن صالح باشماخ، فيما مثل الجامعة نائب رئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني.

وشملت الاتفاقية اعتماد (6) برامج في مرحلة البكالوريوس هي (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العمارة، الجيوفيزياء، الجيولوجيا)، إضافة إلى 3 برامج على مستوى الدبلوم المتوسط هي (التسويق، الحاسب وتقنية المعلومات، المحاسبة).

من جهة أخرى، وقعت الهيئة اتفاقية اعتماد (3) برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس في كلية محمد المانع للعلوم الطبية، شملت تخصصات (العلوم في الرعاية التنفسية، العلوم في العلاج الطبيعي، العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية)، حيث مثل الهيئة الدكتور باشماخ، فيما مثل الكلية المشرف عليها الدكتورة عائشة المانع، بمقر الكلية بالدمام.

رسالة وأهداف:

وتعمل هيئة تقويم التعليم وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

يذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز “اعتماد” تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وتعمل على تعزيزها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، إضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها.