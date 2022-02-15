طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الدول الغربية التوقف عن نشر أسلحة هجومية عند حدود روسيا، مؤكدًا أن الردود الأمريكية والغربية لا تلبي متطلبات روسيا الأمنية.

روسيا مستعدة للتفاوض

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الغرب حيال مختلف القضايا الشائكة، وأن موسكو مستعدة لمواصلة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مشيرًا إلى توفير نحو ثلث احتياجات ألمانيا من الطاقة.

وأضاف: “بحثت مع المستشار الألماني الضمانات التي تريدها روسيا من الغرب”، لافتًا إلى أنه: “حتى الآن لم يطبق الغرب ما نصت عليه اتفاقية مينسك”.

شولتس سعيد بالمحادثات