نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، والحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.

في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.