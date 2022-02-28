أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.