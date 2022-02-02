عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اجتماعًا، برئاسة الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض؛ لمناقشة جدول أعمال المستجدات الإدارية والمالية بما يتوافق مع الخطط الطموحة في تطوير منظومة العمل الإداري.

سياسات مالية:

صرح بذلك رئيس اللجنة التنفيذية، وأضاف قائلًا: إن اللجنة التنفيذية للمركز في دورتها الخامسة عقدت الاجتماع افتراضيًّا، وتناول الاجتماع عدد من المواضيع كان من أبرزها مراجعة والرفع لمجلس الأمناء لإقرار حزمة من السياسات المالية والإدارية والتي تتواكب مع النقلة النوعية التي يشهدها المركز، كما وافقت اللجنة على قواعد الصرف المتعلقة بالتدريب بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، كما وافقت اللجنة على تعيين المحاسب الخارجي لاحد المشاريع الاستثمارية للمركز.

وحضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي أعضاء اللجنة التنفيذية وهم الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة، طارق بن عبدالهادي طاهر، طارق بن عبدالرحمن السدحان، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي وفاروق بن عبدالله الخزيم.