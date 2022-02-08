انطلق مساء اليوم الثلاثاء، البرنامج المهني “إنتاجي” الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء بالتعاون مع جمعية رؤوم لرعاية الأيتام وبدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية ومؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية.

تدريب 40 شابًّا:

ويهدف البرنامج إلى تدريب 40 شابًّا من أسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأيتام على دورات مهنية في مجالات الميكانيكا والكهرباء، يتم فيه التعرف على أنواع المحركات وكيفية صيانتها ومعرفة أساسيات التمديدات الكهربائية والتعامل معها.

ويستمر البرنامج لمدة أسبوعين ويحصل المتدربين في نهايته على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رفع مستوى التأهيل:

وذكر رئيس لجنة التنمية برفحاء، منور الشيحي، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى تأهيل الشباب المعرفي والمهني وتطوير قدراتهم في الأعمال المهنية لدخولهم لسوق العمل.