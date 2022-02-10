أصدرت سفارتا السعودية في كل من تركيا والتشيك تنبيهات حول أهمية الجرعة الثالثة باعتبار شرط دخول الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

بيان السفارة في تركيا

وكتبت السفارة السعودية في أنقرة تغريدة باللغة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر قالت فيها: “حرصًا على صحة الجميع ، يجب أن يحصل الأشخاص القادمين إلى المملكة والذين قضوا 8 أشهر أو أكثر بعد الجرعة الثانية على الجرعة الثالثة التنشيطية، فهي شرط للدخول في الفعاليات المختلفة، والمباني الحكومية وشركات القطاع الخاص، واستخدام وسائل النقل”.

تنويه السفارة في براغ

وحول نفس المعنى قالت السفارة السعودية في التشيك : من أجل الحفاظ على صحة الناس في المملكة العربية السعودية ، فإن استخدام جرعة ثالثة (“معززة”) من اللقاح ضروري لاستخدام الخدمات الحكومية والخاصة والوصول إلى الأماكن العامة ، لمن أمضى 8 أشهر منذ الجرعة الثانية.

شرط استمرار حالة محصن

يذكر أن قرار اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية دخل حيز التنفيذ، وذلك بداية من الثلاثاء 1 فبراير.

أهمية الجرعة التنشيطية: