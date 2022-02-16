وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أكثر من (3000) هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة “هديتي”، والتي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

مبادرة هديتي:

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمول منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهته أفاد سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الأستاذ جنادي بن علي مدخلي بأن الإدارة العامة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام.

أهداف المبادرة:

وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

يذكر أن هذه المبادرات تأتي وفقًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.