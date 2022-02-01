أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن اختبار القدرات العامة خمس فرص، مؤكدة أنه يمكن تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مغرد بشأن عدد المحاولات لإجراء الاختبار الورقي والمحوسب.

اختبار القدرات العامة 5 فرص

وأجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب بقولها “اختبار القدرات العامة خمس فرص، ويمكنك تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول الاختبار المحوسب هو ثلاث فرص فقط”.

وبالأمس أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي.

مواعيد التسجيل بالاختبارات

ونشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، في “تويتر”، تفاصيل مواعيد التسجيل في الاختبارات للطلاب والطالبات كالتالي:

– يبدأ التسجيل في اختبار القدرات العامة ورقي للطالبات في 31/1/2022

– للطلاب يبدأ التسجيل في 2/2/2022م

– ينتهي التسجيل المبكر في 5 مارس 2022م.