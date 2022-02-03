توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية ، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

سماء غائمة:

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والجنوبي ونصف متر إلى متر على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.