حدد تطبيق توكلنا، خطوات وشروط إلغاء مرافق في الحج، من خلال حساب المستفيد في التطبيق.

جاء ذلك في رد من التطبيق على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرًا.. كيف أحذف مرافق في الحج والعمرة؟”.

خطوات إلغاء مرافق:

وأجاب تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر” بقوله: مرحبًا بك، يقوم المستخدم بإلغاء أو حذف مرافق من خلال الخطوات التالية:

– اختيار الخدمات

– ثم خدمات الحج والعمرة

– ثم اختيار إدارة المرافقين ثم سيقوم النظام بعرض قائمة المرافقين

– ثم يقوم المستخدم باختيار تعديل ومن ثم يتم اختيار حذف المرافق.

وأوضح تطبيق توكلنا، أنه لا يمكن للمستخدم حذف المرافق بعد إضافته إلا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إضافته.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا وأبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.