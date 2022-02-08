تستكشف شركة “تويتر” طريقة جديدة لإرسال رسائل خاصة عبر نظام iOS، ويتضمن ذلك السماح للمستخدمين بإرسال رسائل خاصة لك من خلال رابط عبر تغريداتك، وتجاوز زر الرسائل الخاصة في حسابك.

مشاكل للمستخدمين:

وتقول المنصة: إن هذا يجعل من السهل بدء محادثة من مخططك الزمني، ولكن هذا الأمر قد يمثل مشكلة للعديد من المستخدمين.

وقالت منصة التدوين المصغرة: عندما تريد الرد مباشرة على مؤلف تغريدة، فإننا نجعل من السهل إرسال الرسائل الخاصة إليهم من مخططك الزمني لبدء محادثة. وأضافت: “تختبر الآن أيقونة الرسائل الخاصة عبر التغريدات مع بعضكم عبر iOS”.

وكما تشير المدافعة العامة إليزا أورلينز، فإن تقديم اختصار للرسائل الخاصة قد يجعل المستخدمين أكثر عرضة للمضايقات على تويتر، بحسب العربية.

وقالت أورلينز: “الخطوة الإضافية المتمثلة في الاضطرار إلى الانتقال إلى حساب شخص ما من أجل إرسال رسالة خاصة إليه كانت تقلل المضايقات”.

وبدلًا من الاضطرار إلى النقر للوصول إلى حسابك للوصول إلى زر إرسال رسالة خاصة، يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم من خلال رسالة خاصة دون الحاجة إلى مغادرة المخطط الزمني.

ميزة للبعض:

ومن الصعب معرفة من الذي يمكن أن يستفيد من هذه الميزة على تويتر، وقد يرغب الأصدقاء المقربون بالحصول على طريقة سريعة للتواصل مع بعضهم بعضًا.

ولكن معظم الأشخاص يشعرون بالراحة عند الانتقال إلى حساب الصديق عبر المنصة لإرسال رسالة إليه، أو مجرد متابعة محادثة حالية من صندوق الرسائل.