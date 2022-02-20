تقيم ثلوثية أحـمد التويجري للفكر والثقافة في مدينة بريدة، ندوة ثقافية بمناسبة -يوم التأسيس- وذلك مغرب يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 يتحدث فيها الدكتور محمد بن علي السكاكر أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القصيم والدكتور سليمان بن محمد العطني أستاذ التاريخ الحديث المشارك بجامعة القصيم.

ويدير الندوة الدكتور عبدالله بن علي العجلان أستاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

مكانة يوم التأسيس المجيد

وقال عميد الثلوثية أ. أحمد بن عبدالله التويجري إن إقامة هذه الندوة يأتي مشاركة من الثلوثية في الاحتفال بذكرى التأسيس المجيد، الذي كان له الأثر العظيم في استقرار الجزيرة العربية على مدى ثلاثة قرون، على الرغم مما كان يحيط بالمنطقة من أحداث جسام.

وأكد التويجري على أهمية إقامة مثل هذه الندوات:” التي تعيد قراءة تاريخنا الوطني وتقربه للأجيال”.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلوثية أحمد التويجري تأسست عام 2016 م وتم خلال هذه السنوات طرح الكثير من المواضيع المهمة سواء منها التاريخية أو الثقافية أو الاجتماعية، كما شاركت في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.