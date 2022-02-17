أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية “جادكو” اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة 186 مليون ريال.

تمويل 10 سنوات:

وذكرت الجوف الزراعية في بيان على موقع السوق المالية (تداول) أن مدة التمويل 10 سنوات، ويسدد القرض على 10 أقساط سنوية تبدأ في 7 فبراير 2025 وتنتهي في 7 فبراير 2034، وفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

ضمانات:

وأضافت جادكو أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن جزء من أرض الشركة وأصول مصنع أصابع البطاطس الجديد.

كان مجلس إدارة الجوف الزراعية قد وافق في ديسمبر 2020 على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية، بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال، إلا أنها أعلنت بعد ذلك عن ارتفاع تكلفة المصنع إلى نحو 192 مليون ريال.