رحل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون الإقالة رقم 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

إقالة جارديم وتعيين رامون دياز:

وأعلنت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل، مساء الاثنين، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع جارديم بالتراضي، وقدمت شكرها وتقديرها له على ما قدمه طوال فترة عمله مع الأزرق، وتعاقدت مع رامون دياز لنهاية الموسم الحالي.

ويملك رامون دياز مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما دفع الإدارة للاستعانة به بعد تذبذب النتائج مع جارديم، والتي كان آخرها خسارته برباعية دون رد أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

إقالة 13 مدربًا في الدوري:

وشهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 13 حالة إقالة بعد مرور 20 جولة، حيث رحل البريطاني نيستور إل مايسترو من التعاون، البرازيلي فابيو كاريلي من الاتحاد، والتونسي محمد الكوكي من الطائي.

ورحل البرازيلي مانو مينيز عن النصر، الإيطالي باولو تراميزاني من الفيصلي، خالد العطوي من الاتفاق، وأُقيل الصربي نيناد لالاتوفيتش من تدريب الباطن، ومواطنه زوران مانولوفيتش من الطائي.

وأُقيل البرتغالي بيدرو إيمانويل من النصر، ومواطنه هيلدر كرستوفاو من الحزم، البلجيكي يانيك فيريرا من الفتح، ورحل الإسباني بابلو ماشين عن الرائد، بالإضافة إلى إقالة ليوناردو جارديم.