يطمح المدير الفني ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز عقبة تشيلسي الإنجليزي اليوم.

الهلال يواجه تشيلسي اليوم

ويحتضن ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي مباراة الهلال ضد تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وسيواجه الفائز من مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بعد تجاوزه لعقبة على الأهلي المصري بثنائية نظيفة بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جارديم يسعى لفوز جديد أمام فرق لندن

ويملك جارديم خبرة كبيرة أمام أندية لندن قبل مباراة اليوم، حيث إنه سبق وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي 8 مرات، نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتعادل مرة، وخسر في 3 مواجهات.

وتدخل كتيبة جارديم مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية، حيث إنه قدم مستوى لافتًا في مواجهته الأولى أمام الجزيرة الإماراتي، ليحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بسداسية، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مونديال الأندية.