تم نقل الفنان الكويتي جاسم عباس إلى العناية المركزة، بعد فقدان الوعي إثر وعكة صحية طارئة.

حالة جاسم عباس:

وقال الإعلامي الكويتي خالد الراشد في مقطع فيديو: “أخوي ورفيق عمري الفنان جاسم عباس بحاجة لدعائكم بهذه الساعات المباركة يرقد حاليًّا بالعناية المركزة إثر عارض صحي مفاجئ أفقده الوعي.. اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا اللهمّ خذ بيده وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين”.

وقال ناصر عباس: “اللهم يا شافي يا معافي وكلتك أمر عمي وحبيبي جاسم عباس يا من بيدك الداء والدواء اشفه وعافه من كل ضر وشر واجعل العافية تسري في جسده يا حي يا قيوم”.

أما الناقد بشار الكندري فقال: “اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا”.

مسيرة فنية:

وشارك الفنان عباس في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل ومن أبرز أعماله مسرحيات “الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو”، كما قدم للتلفزيون أعمال “جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر”.