أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، برنامج العمرة لذوي شهداء الواجب، وذلك ضمن مبادرة الجامعة لتفعيل حملة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة “أنا سعودي أعتز بهويتي”.

وتم تدشين البرنامج في المقر الرئيس بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، وسعادة عميد عمادة خدمة المجتمع الأستاذ الدكتور فهد الضالع، الذين قاموا بتوديع المعتمرين المستفيدين من البرنامج، وعددهم 38 شخصًا من 10 عائلات.

حيث انطلقت الحملة يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٧/٢٢هـ، واستمرت حتى يوم أمس السبت الموافق ١٤٤٣/٧/٢٥هـ، وشملت الإقامة بفندق خمس نجوم تم ترتيبه مسبقًا مع تأمين الوجبات الثلاث وتهيئة التصاريح اللازمة لأداء العمرة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الجامعة على لخدمة المجتمع، وتقدير التضحيات التي بذلها أبطال الوطن الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عنه، من خلال دعم أسرهم وذويهم لرفع الروح المعنوية لهم وتنمية الحس الوطني وتعميق الانتماء والولاء للوطن.