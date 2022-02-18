حددت جامعة الملك فيصل بالأحساء يوم الجمعة القادم الموافق 25 فبراير الحالي آخر موعد للتسجيل في هاكثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي تُطلقه الجامعة في الأول من مارس القادم، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي تنظمه في الفترة من 7 إلى 9 مارس القادم، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك بمقر الجامعة في الأحساء.

أهداف إستراتيجية

ويهدف إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي والدولي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء إستراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذا الهاكثون يأتي تحقيقًا لأهداف إستراتيجية الجامعة الداعمة للابتكار، وتوجهات هويتها المؤسسية الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي، من خلال تحفيز مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في هذا المجال، وتكوين فرق عمل لابتكار حلول رقمية وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي والاستدامة البيئية استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- الراعية لهذا الحراك العلمي التنموي، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م في مجال الاستدامة.

مجال الأمن الغذائي

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، أن الهاكثون يهدف لتسليط الضوء على أهمية ودور التقنية في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، كما أُتيح للمهتمين والمتخصصين ضمن عدد من المسارات، أبرزها حماية البيئة والحد من التلوث، وإدارة المخلفات وتدوير النفايات، وترشيد استخدام الطاقة، والأرصاد وتغير المناخ، والماء والغذاء، والحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن الجامعة ودعمًا منها لابتكار الحلول التقنية في هذا المجال التنموي رصدت جوائز بلغت 70 ألف ريال للفائزين.

من جهته استعرض المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور محمد البراك، أبرز اشتراطات الهاكثون المشاركة كمجموعات، بحيث يتراوح عدد الأعضاء بين 3 إلى 5، وأن يكون الحل المقدم من إنتاج الفريق، وتحت مظلة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مع الالتزام بعدم استخدام محتوى يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأي طرف آخر، والالتزام بإجراءات وقوانين الهاكثون .