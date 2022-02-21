أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2022 ــ 2023م (1444هــ) بدءًا من تاريخ 27 / 2 / 2022 م الموافق 26 / 7 / 1443هـ؛ .

برامج جامعة نايف العربية

ويأتي ذلك في البرامج الأكاديمية التالية: برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية. برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية. برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة. برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية. برنامج ماجستير العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات. برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي .

التطوير والتحديث المستمر

وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، وقد تم خلال الفترة الماضية، وبعد اعتماد الخطة الإستراتيجية للجامعة 2019-2023م ـ تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأوضح أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة هو يوم الخميس 24 / 3 / 2022 ، علمًا أن التقديم سيكون عن طريق صفحة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني واستكمال نموذج القبول إلكترونيًّا.