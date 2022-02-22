كشف أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مفاجأة بشأن حكم الـVAR في مباراة النصر والهلال.

حكم الـVAR في مباراة النصر والهلال غير معتمد:

وقال الأمير عبر حسابه على “تويتر”: “حكم الـVAR الجزائري غير معتمد من فيفا، موجود اسمه كحكم ساحة وليس كحكم VAR؛ من الجزائر فيه حكمين فقط معتمدين من فيفا كحكام VAR وهم مصطفى غربال وعبدالحق التشيالي”.

وانتقدت الجماهير حكم مباراة النصر والهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال لنصف نهائي كأس الملك:

ولعب النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الزعيم الليوث في نصف نهائي كأس الملك، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على الأهلي بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).