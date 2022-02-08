تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الملك فهد وبالتعاون مع مستشفى صبيا بجازان من إنهاء معاناة مريضة تعاني من التهابات متكررة بالرئتين واستئصال ورم كبير من الرقبة.

ضغط حجاب الصدر:

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من التهابات متكررة بالرئتين وصعوبة في التنفس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود ورم كبير الحجم في حجاب الصدر ضاغط على الرئة وممتد من الغدة الدرقية.

عملية مدتها 6 ساعات:

وأضافت بأنه على الفور قرر الفريق الطبي الجراحي إجراء عملية جراحية استمرت لمدة 6 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

جراحة نوعية:

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية لتواجد الورم متصلًا بالشرايين والأوردة الرئيسية بحجاب الصدر والرقبة، وحيث إنها تحتاج إلى فريق طبي متخصص ذي كفاءة عالية من الجراحيين وفنيي التخدير والعناية المركزة وكانت تجرى في المستشفيات التخصصية خارج المنطقة.