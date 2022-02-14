واصل الفنان السعودي عبدالله العثمان تقديم أعماله الفنية وهذه المرة من غربي المملكة من العلا ومن صحرائها وذلك في عمل جديد بعنوان “جغرافيا الأمل” والذي قدمه في افتتاح معرض صحراء X العلا.

ظاهرة السراب في جغرافيا الأمل:

وقدم العثمان في هذا العمل ظاهرة السراب من بأسلوب فريد ومختلف.

وقال العثمان من خلال هذا العمل: إنه لطالما أوجد السراب الأمل في نفوس رحالة الصحراء وعلمهم الصبر ومنحهم رفاهية الحلم، حيث يخدع السراب الذي يشبه المياه عقول الرحالة ويحفزهم ليخطوا خطوات إضافية حتى يصلوا وجهتهم المقصودة، وطالما كان السراب في الصحراء مصدر إلهام للناس لفترة طويلة من الزمن ومنقذهم من الموت مرات عديدة، فالسراب يغسل التعب واليأس ليبدله بالأمل.

فنان معاصر بدرجة شاعر:

عبدالله العثمان أحد أهم الفنانين السعوديين المعاصرين بدأ حياته كاتبًا وصدر له “قد يحدث هذا الفراغ مرتين”. و“ذاكرة متأخرة عشر ثواني” له عدة أعمال فنية مثل التعذيب من غير لمس، وبيت القصدير لرباط الخنجي في مدينة جدة، وعُرضت له عدة أعمال في مهرجانات خليجية وأوروبية.

وشارك في مهرجان ببنالي فينيسيا 2013، وفي معرض جماعي في أسبوع الفن في هولندا في العام 2013، وفي معرض في بيت السفير الأمريكي في العام 2015، وفي معرض فن جدة 2015، ومعرض فن دبي 2015، ومعرض فن ماربيا 2015، ومعرض فن برلين ABC في عام 2015.

وأقام معرضًا شخصيًّا في الرياض في العام 2014.

كما شارك في مهرجان الفن الإسلامي متحف الشارقة 2021 ومعرض نور الرياض 2020 وكانت آخر مشاركاته في بينالي الدرعية 2021 بعمل “بينان: اللغة والمدينة“، واختير بعدها للمشاركة في بينالي ليون في سبتمبر القادم.