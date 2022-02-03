يُحيي الفنان عبادي الجوهر، والفنانة التونسية أميمة طالب، والفنان الإماراتي علي بن محمد، حفلاً غنائياً، مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الليلة موعودين بجلسة طربيَّة من نوع مختلف ❤️

تجمع الفنان عبادي الجوهر والفنانة أميمة طالب والفنان علي بن محمد .. في جلسات #العاذرية 🎶

لا تفوِّتها .. واحجز الحين 😍https://t.co/mDUgHz8VyY#موسم_الرياض pic.twitter.com/erywTxajfw

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) February 3, 2022

حفل جلسات العاذرية في موسم الرياض

ومن المنتظر أن يبدأ الحفل بفقرة غنائية لأميمة ثم يصعد علي بن محمد، ويختتم الحفل الفنان عبادي الجوهر.

وروّجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض للحفل على صفحتها الرسمية في تويتر وكتبت: “الليلة موعودين بجلسة طربيَّة من نوع مختلف تجمع الفنان عبادي الجوهر والفنانة أميمة طالب والفنان علي بن محمد .. في جلسات العاذرية.. لا تفوِّتها.. واحجز الحين”.

ألبوم أميمة وحفل الجوهر

يذكر أن الفنان عبادي الجوهر شارك في حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الماضية بأغنية خاصة لمصر، بعنوان: مصر آيات في كتاب، بقيادة المايسترو والفنان المصري سليم سحاب.

بينما طرحت أميمة طالب مؤخرا ألبوم “أنا شايفاك ” ويتضمن 14 أغنية مصرية بإشراف ومتابعة الملحن سهم، وتم تصوير 3 أغانٍ منه على طريقة الفيديو كليب وهي: ميه ميه ، معليش سهرناكو ، و أنا شايفاك.

موسم الرياض:

ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث انطلق في الـ20 من أكتوبر الماضي تحت شعار تخيل أكثر، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.