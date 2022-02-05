تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض من جماهير نادي الرائد وهي تهاجم فهد المطوع رئيس النادي، بعد التعادل مع الاتفاق عصر اليوم في الجولة الـ19 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كواليس ما حدث بين جماهير الرائد ورئيس النادي:

وأظهر مقطع الفيديو جماهير رائد التحدي وهي تتكلم غاضبة في وجه رئيس النادي، بينما ذكر أحد مشجعي النادي عبر حديثه لـ قناة 24 الرياضية أن الجماهير الغاضبة كسرت زجاج سيارة رئيس النادي بعد المباراة.

التعادل ليس في مصلحة رائد التحدي:

وكانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم لـ رائد التحدي، المغربي كريم البركاوي ثم تعادل السلوفاكي فيليب كيش لـ فارس الدهناء.