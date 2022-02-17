حرصت جماهير الهلال والشباب على الاحتفال بـ يوم التأسيس وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جانب من الاحتفاء بـ #يوم_التأسيس في أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد#الهلال_الشباب

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/7n6TSQiFwR

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022

كيفية الاحتفال

ونقلت قناة SSC الناقل الحصري لـ مباريات دوري المحترفين جانبًا من الاحتفالية مع إلقاء بعض الكلمات عن تاريخ يوم تأسيس المملكة مع عروض للخيول في جنبات الملعب.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اعتمد يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بتسمية الجولة الـ21 من دوري المحترفين بمسمى ” يوم التأسيس”.