أقامت جمعية سند الخيرية حملتها السنوية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان, بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل الذي يقام في الـ 15 من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة أكثر من 60 جهة مدعومة لتنفيذ البرامج والخدمات المقدمة للمرضى وذويهم.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة التي جاءت تحت شعار ” سند لأطفالنا” وتستمر لمدة شهر، إلى تجسيد إستراتيجيات الجمعية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية وتفعيل المشاركة المحلية من مؤسسات وأفراد، وتحقيق الدعم المستدام للأطفال المصابين وحتى البالغين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وأوضحت رئيسة قسم أمراض الدم والأورام في مركز الملك فهد للأورام الدكتورة أماني القفيدي، أن إحدى أهم مسببات الأورام لدى الأطفال تحدث نتيجة طفرة جينية يصعب اكتشافها من عدمه، بخلاف مسببات الأورام لدى الكبار التي غالبًا ما تكون مكتسبة.

ودعت الدكتورة القفيدي الآباء ‏والأمهات إلى إجراء تحاليل دورية للأطفال مرة كل ستة أشهر أو كل عام ‏لدى طبيب الأطفال ‏لمحاولة اكتشاف أي خلل أو مرض مبكراً كي يسهل علاجه ، مبينة قدرة الطبيب على معرفة التغيرات التي يمر بها جسم الأطفال عندما يكون هناك فحص بشكلٍ دوري.

حداثة طرق العلاج

وبينت حداثة طرق علاج الأورام لدى الأطفال كل عام، حيث يتم اختيار الوسيلة المناسبة حسب الطفرة المصاب بها الطفل ، من ضمنها ‏العلاج الإشعاعي (AMINO THERAPY FOR CANCER) ‏والعلاج الموجه للسرطان (TARGETED THERAPY FOR CANCER)، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي ((CHEMOTHERAPY والتدخل الجراحي.

من جانبها أبانت مديرة إدارتي البرامج والخدمات والتسويق والعلاقات العامة في جمعية سند الخيرية سعاد الحميدي أن الجمعية تدعم الأطفال المرضى بالسرطان في جميع مراكز الأورام على مستوى المملكة ، من خلال تقديمها عدداً من البرامج يتضمنها برنامج الدعم المعنوي، وبرنامج المنح البحثية ، وبرنامج سند للمتعافين، إضافة إلى برنامج سند التعليمي بالتعاون مع وزارة التعليم لدعم المرضى من الطلاب والطالبات لإكمال مسيرتهم الدراسية وتجنب انقطاعهم والتحاقهم بالفصول التعليمية.

وأفادت أن برنامج الدعم المعنوي يخدم أسر المرضى بالسرطان بالدعم النفسي والاجتماعي، ويقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية والمعنوية خلال فترة علاج الطفل ، بما يشمل برنامج سند المتعافين بالتعاون مع الأطفال المتعافين بتقديم الدورات التدريبية والمهارية بعد الانتهاء فترة العلاج، لتعزيز تحصيلهم المعرفي وتفاعلهم الاجتماعي.

يذكر أن جمعية سند الخيرية تسعى إلى سبل الدعم والمساعدة لمراكز المتخصصة بعلاج الأورام في المملكة كافة، حيث تتواجد بدورها في 6 مراكز أورام في منطقة الرياض ، و3 مراكز أورام في مدينة جدة ، ومركز أورام في كل من منطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الحدود الشمالية.