شُيعت جنازة الفنانة المصرية جالا فهمي، ظهر اليوم الأحد، من مسجد الدكتور مصطفى محمود بمدينة الجيزة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ونقيب الفنانين أشرف زكي، وبعض من الفنانين وأفراد أسرة الفنانة الراحلة.

نجوم في وداع جالا فهمي

وكان في مقدمة مشيعي جالا فهمي، والتي توفيت متأثرة بأزمة قلبية أمس السبت، الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم، والفنان أيمن عزب والموسيقار الكبير عمر خيرت طليق الراحلة، ووالد ابنها الوحيد عمر.

نجمة التسعينيات

وجالا فهمي أحد نجوم فترة التسعينيات، فهي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وبدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشرة من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان “حكايات راوية وفكري”، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام.

برز نجم جالا فهمي بشكل كبير في عدد من الأفلام الناجحة مثل “طأطأ وريكا وكاظم بك” مع الراحلين كمال الشناوي ونجاح الموجي، جالا جالا، سمكة و4 قروش، قبضة الهلالي، بيتزا بيتزا، أول مرة تحب يا قلبي، كلام الليل، بنات في ورطة، الحب في طابا، إعدام قاضى، وكيد العوالم.

ومن أشهر مسلسلاتها التي شاركت فيها “ليالي الحلمية، الوسية”، أما المسرحيات فكانت “ولعها وشعللها”، حرصت خلالها على أن تكون مختلفة عن بنات جيلها، وهو ما نجحت فيه لتحقق نجاحًا كبيرًا قبل أن تبتعد عن الأضواء لفترة طويلة.