أوضح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لم يفكر على الإطلاق في ضم البرتغالي جواو كانسيلو لصفوف الفريق في الفترة الماضية.

مدرب مانشستر سيتي يكشف سبب رفض اللاعب:

وتحدث جوارديولا قبل مواجهة مان سيتي غدًا لفريق فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي قائلًا: “هل تصدقونني؟ لم أكن أفكر في ضم كانسيلو للفريق، ولكن إدارة مان سيتي هي من حسمت الأمر”.

وأضاف جوارديولا: “الآن الجميع يعلم مدى أهمية اللاعب بالنسبة لنا، في البداية لم أكن أتفق معه وكان الأمر بسببي أنا، لقد كنت مخطئًا”.

مسيرة جواو كانسيلو:

يذكر أن كانسيلو كان انضم لـ مانشستر سيتي في 2019 قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي، كما سبق له اللعب في صفوف فريقي إنتر ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني.

ويسعى مان سيتي لمواصلة حملته هذا الموسم، في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ما زال يحتل الفريق صدارة البطولة، بعد 23 جولة.