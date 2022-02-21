أكدت وزارة التجارة أن قرقها الرقابية في مختلف مناطق المملكة تقوم بجولات على منشآت الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة وقطع الغيار ومستحضرات التجميل لضبط جرائم التستر التجاري.

فرقنا الرقابية في مختلف مناطق المملكة تقوم بجولات على منشآت الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة وقطع الغيار ومستحضرات التجميل لضبط جرائم التستر التجاري.. وتحيل المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/RDOo3G7EDi

— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 20, 2022

إحالة للجهات المختصة:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين جولاتها الرقابية والتفتيشية لضبط جرائم التستر التجاري.

خيارات مناسبة:

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.