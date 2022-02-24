توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تكون أن تكون الأشهر المقبلة في أوكرانيا مظلمة، مؤكداً لرئيس أوكرانيا دعم بريطانيا اللامحدود لبلاده.

جونسون يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا

وقال جونسون، في كلمة حول العملية العسكرية في أوكرانيا، إن روسيا شنت هجوما بريا وبحريا وجويا منسقا على أوكرانيا، وأن مغامرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن تنتهي بالفشل.

وأضاف: “سنعمل مع الحلفاء لاستعادة سيادة أوكرانيا” مشيرا إلى أن الهجوم على أوكرانيا هو هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم، لافتا إلى الاتفاق على حزمة كبيرة من العقوبات لإعاقة الاقتصاد الروسي.

روسيا تدخل أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم أعلن حرس الحدود الأوكراني، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا.

وتزامناً، أعلنت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية لأوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم، بحسب “العربية”.

وقالت إن روسيا تحرك عتاداً عسكرياً ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفاً عبر البلاد وصولاً إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.