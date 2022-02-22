شنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هجومًا حادًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المنفصلتين عن أوكرانيا.

وقال جونسون إن تصرفات بوتين ستجعل من بلاده دولة مارقة، مشيرًا إلى أنه يجب توجيه رسالة قوية للرئيس بوتين بشأن خطورة ما يقوم به.

روسيا تصعّد في مواجهة الغرب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة موجهة إلى الشعب الروسي، يوم الاثنين، إن “الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد، وأتوجه إليكم ليس فقط لإعطاء تقييماتنا لما يحدث، بل وإطلاعكم على القرارات المتخذة والخطوات المحتملة اللاحقة على هذا الاتجاه”.

وأشار بوتين إلى أن “أوكرانيا بالنسبة لنا ليست بلادًا مجاورة عادية، بل هي جزء لا يتجزأ من تاريخنا وثقافتنا ومجالنا الروحي”.

أول رد من أوكرانيا

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو فاسيلي بوكوتيلو للتشاور على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.