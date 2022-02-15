اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه لا يزال هناك سبيل للحل الدبلوماسي في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، أن جونسون وبايدن ناقشَا هاتفياً الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدَين الاتفاق على أن “هناك فرصة قائمة للحل الدبلوماسي”.

لا سبب للغزو الروسي

في سياق متصل، قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إنه لا يوجد لدى روسيا أي سبب يدفعها لغزو أوكرانيا في 16 فبراير الجاري.

وذكر بوليانسكي، في حديث مع قناة Channel 4 التلفزيونية البريطانية، أنه لا يرى وجود سبب للغزو الروسي المزعوم الذي حددت موعده فقط وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضاف بوليانسكي: “هذا أمر غريب ومضحك جدا”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مثل هذه المزاعم “تشكل أيضا مفاجأة كاملة للأوكرانيين. يبدو أن الأمريكيين فقط على يقين من شيء ما سيحدث، لكنهم لا يتبادلون هذه المعلومات معنا، ولا مع الأوكرانيين”.

نظرة الدول الغربية

وشدد بوليانسكي على أن روسيا لم تغير سلوكها بأي شكل من الأشكال، فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، فقط تغيرت نظرة الدول الغربية إلى ذلك.

ونوه الدبلوماسي الروسي، بأن الغرب طالما فرض عقوبات ضد روسيا بسبب أمور مختلفة زعم أن روسيا قامت بها، و”للأسف يكرر الغرب ذلك حاليا، يبتدع ويتكهن بشيء ما ثم يفرض عقوبات بسببه”.