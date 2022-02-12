توقع مركز طقس العرب، في أحدث تقرير له عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة، أن تسود أجواء باردة نسبيًّا في أجزاء من شمال وشرق ووسط السعودية، بينما تكون معتدلة في باقي المناطق.

كما تضمنت التوقعات وجود فرصة لزخات رعدية ومتفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا للطائف، كما تبقى الاحتمالية واردة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس:

وكان محلل الطقس عقيل العقيل، توقع انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة من 0 إلى 5 درجات مئوية اعتبارًا من يوم السبت.

وقال العقيل، في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: “ابتداء من يوم السبت تتأثر منطقة الرياض والقصيم والشرقية بالموجة الباردة والصقيع، مشيرًا إلى أنه مع دخول الموجة الباردة ستكون الأجواء مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.