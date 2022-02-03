انتقد حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، عاطف الأحمد مراقب مباراة الاتحاد والفيصلي التي أُقيمت بالجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حامد البلوي – المدير التنفيذي لفريق #الاتحاد : تم تغريمنا بسبب تأخر 41 ثانية ، أتمنى من سلمان النمشان مسؤول الرابطة ألا يكلف "عاطف الاحمد" في مبارياتنا .. منعوا الجمهور بسبب علبتين، من سمح بدخول علب المياه ومن رمى؟

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/0hxx7GOZvO — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 2, 2022

حامد البلوي ينتقد مراقب مباراة الفيصلي:

وقال حامد البلوي في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “نطالب الإخوة في لجنة المسابقات بـ الدوري السعودي، عدم وضع المراقب عاطف الأحمد في أي مباراة للاتحاد مستقبلًا، لأننا لا نرغب في وجوده”.

وأضاف البلوي: “هل من المعقول أن تُغرمنا لجنة الانضباط 10000 ريال بسبب تأخير مدته 41 ثانية فقط، هذا لا يمكن أن يحدث في دوري يحمل اسم كبير مثل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع البلوي: “الاتحاد لا يخشى من أي شيء حتى لو نلعب بدون جماهيرنا أو خارج أرضنا، لماذا تُحرم جماهير كاملة من حضور مباراة بسبب تصرف شخص أو 2، ألا يوجد كاميرات في الملعب، أمنيًّا تستطيع التعرف على وجه مرتكب الفعل وتعاقبه من خلال إحضاره من قبل الكاميرات”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت أمس عن أن مباراة الاتحاد والنصر في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك يوم 11 فبراير الجاري.

وجاء ذلك بعد أن تقرر إقامة أول مباراة رسمية يستضيفها الاتحاد على ملعبه بدون جمهور، وذلك بعد إلغاء تعليق عقوبة سابقة بعد تكرار “رمي العلب من قبل الجمهور”.

عقوبة غير قابلة للاستئناف:

وستكون عقوبة لعب الاتحاد مباراته القادمة أمام النصر بدون جماهير غير قابلة للاستئناف بحسب قرار لجنة الانضباط.