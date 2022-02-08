ذكر موقع “food-ndtv”، أن قرع العسل يعد أحد أكثر الأطعمة تنوعًا التي يمكننا استخدامها لخسارة الوزن، كما يحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

فوائد حساء قرع العسل:

وأكد أن هناك 5 فوائد صحية ذهبية لحساء قرع العسل:

1. غني بالألياف

الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ولفقدان الوزن وتقليل الشعور بالجوع، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حبة قرع العسل التي تزن 100 جرام على 0.5 ملغم فقط من الألياف، ويوفر كل كوب من القرع ما يقرب من 3 ملغم من الألياف.

2. يقوي المناعة

القرع مقوٍّ للمناعة لأنه يحتوي على فيتامينات “C” وبيتا كاروتين، وفي ظل وباء كورونا الذي ما زال العالم يعيش تحت وطأته، من الأهمية أن يكون لديك جهاز مناعة قوي وصحي لإنقاص الوزن بسرعة وأمان.

3. يحسن البشرة

القرع غني بفيتامين “A” ويحتوي أيضًا على بيتا كاروتين، يغذي البشرة من الداخل، وقد يمنح بشرتك توهجًا صحيًّا.

4. منخفض السعرات الحرارية

وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، توفر كل 100 جرام من القرع الخام 26 سعرًا حراريًّا فقط، لذلك واعتمادًا على كيفية تحضير طعامك، قد تحصل على الكثير من العناصر الغذائية بكمية قليلة من السعرات الحرارية من خلال حساء القرع.

5. وجبة جيدة ومفيدة بعد يوم مرهق

الحساء هو وجبة رائعة بعد يوم عمل شاق أو تمرين متعب، لاحتوائه على كمية عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في إعادة تأهيل العضلات، وتوفر كل 100 جرام من قرع العسل حوالي 340 ملغم من البوتاسيوم.