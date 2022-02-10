حُسم موقف مشاركة اللاعب سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول في الهلال، في مباراة الأهلي المصري بعد غد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الإمارات.

غياب سلمان الفرج عن مباراة تشيلسي

وكان الفرج غاب عن مباراة تشيلسي الإنجليزي أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي، حيث فاز الفريق الإنجليزي بهدف دن رد.

وأعلن نادي الهلال رسميًا اليوم عن جاهزية الفرج لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا، وذلك بعد أن دخل في التدريبات الجماعية للفريق منهيًا برنامجه التأهيلي.

يذكر أنه بسبب الإصابة كان سلمان الفرج غاب عن مباراة السعودية واليابان الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

الحصول على الميدالية البرونزية هدف الهلال

ويسعى الهلال إلى الفوز وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك خلال مشاركته الثانية في مونديال الأندية.

وفي وقت سابق، استأنف الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نادي الهلال.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الهلال تأهل لمباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة من تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، بينما خسر الأهلي من فريق بالميراس البرازيلي أول أمس الثلاثاء بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.