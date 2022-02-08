كشف المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج من المشاركة أمام تشيلسي.

سلمان الفرج يغيب أمام تشيلسي

وأكد ليوناردو جارديم في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد تشيلسي، أن قائد الفريق، سلمان الفرج لن يشارك في المواجهة المرتقبة غدًا.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، أملًا في الدفع به خلال مباراة الهلال ضد تشيلسي، إلا أن جارديم لا يُفضل الدفع به لعدم الجاهزية.

الهلال ضد تشيلسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1، فيما يُشارك تشيلسي الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.