دخل قرار حظر التجول في العاصمة الأوكرانية كييف، حيز التنفيذ، مساء اليوم السبت، ويستمر الحظر حتى الساعة 8 من صباح يوم غد الأحد، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت روسيا قد بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

تصريحات متبادلة:

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”.

وأضاف أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.