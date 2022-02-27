اتهم موقع التواصل الاجتماعي ‏تويتر السلطات الروسية بمنع وصول المستخدمين للموقع ‎في البلاد.

وقال تويتر، في بيان له، إن السلطات الروسية قامت بحظر الموقع، على خلفية الحرب مع أوكرانيا .

وفي اليوم الرابع للعملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأوكرانية، تجددت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة صباح الأحد في الجبهتين الشمالية والغربية للعاصمة كييف.

فيما دوت صفارات الإنذار إثر غارات جوية استهدفت عدة مدن في البلاد.

كما تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مدينة أوديسا، بحسب ما أفادت مواقع محلية.

وأكدت مصادر من العاصمة الأوكرانية أن الساعات الماضية كانت الأعنف. وأوضح الصحفي ميخائيلو ألاندرانيكو من كييف، للعربية أن غالبية سكان المدينة نزلوا إلى الملاجئ أو الطوابق السفلية، واصفاً الليلة الماضية بالأقسى على الإطلاق.

الدفع بمعدات عسكرية ثقيلة

بالتزامن، دفعت روسيا بمعدات عسكرية ثقيلة إلى داخل الحدود الأوكرانية خلال ساعات الليل الماضية، أكثر من الليلتين السابقتين بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لشبكة سي أن أن.

كما كثفت القوات الروسية استهدافها لمواقع استراتيجية أوكرانية

في حين، اتهم مسؤول عسكري أميركي رفيع القوات الروسية بإطلاق “أكثر من 250” صاروخا على أوكرانيا “حتى هذا الصباح”. وقال إن غالبية الصواريخ “باليستية قصيرة المدى”.

كما أشار إلى أن “عدة ضربات صاروخية روسية استهدفت بنى تحتية مدنية ومناطق سكنية”، إلا أنه أوضح أنه لا يمكنه الجزم إن كان ذلك عن عمد.