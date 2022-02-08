طمأن الخبير التقني ياسر الرحيلي الجميع في المملكة العربية السعودية بشأن رسالة تهكير متداولة عبر تطبيق الواتساب.

وأوضح ياسر الرحيلي حقيقة رسالة الواتساب المتداولة والتي تزعم أن هناك محاولات تهكير تستهدف أجهزة المستخدمين.

رسالة تهكير عبر الواتساب

وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تنتشر رسالة في الواتساب حالياً باسم التهكير الجديد برقم لوحتك وهويتك الانتباه من فتح الروابط”.

تحذير غير صحيح

وأضاف ياسر الرحيلي، أن هذا التحذير غير صحيح، ولكن رسالة الواتساب والرابط سليمان.