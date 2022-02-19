كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وسيدير مباراة ضمك وأبها كل من شكري الحنفوش كحكم ساحة، وياسر السلطان ومحمد وزي كحكام مساعدين، خالد الجهني حكمًا رابعًا، فيصل البلوي حكمًا للفيديو، مؤيد المسجن مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة الاتفاق والطائي فسوف يديرها كل من ماجد الشمراني كحكم ساحة، فهد العمري وسعد السبيعي كحكام مساعدين، خالد صلوي حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، سامي العرفج مساعدًا لحكم الفيديو.

توقيت مباراتي اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة الأولى لليوم بين فريقي ضمك وأبها، وستكون في الرابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الاتفاق والطائي في السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد .